Tentano furto in casolare: cavallo ucciso, bue torturato a colpi d'accetta

VIBO VALENTIA - La scorsa notte nelle campagne di San Gregorio d'Ippona, centro alle porte di, ignoti si sono intrufolati all'interno di un'azienda agricola per compiere un furto di bestiame ma qualcosa evidentemente è andato storto e i malviventi hanno ucciso uno dei cavalli che si trovavano all'interno del recinto e hanno gravemente ferito a colpi d'accetta un bue.L'animale dapprima affidato alle cure del servizio veterinario dell'Asp è stato successivamente macellato per volontà dello stesso agricoltore così come dispone la legge. A denunciare l'accaduto è stato il proprietario dell'azienda, un agricoltore di San Gregorio d'Ippona. Sul posto i carabinieri e i colleghi del Norm, il Nucleo operativo radiomobile, che hanno avviato le indagini per ricostruire la vicenda.