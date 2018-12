Vibo Valentia, carabiniere si cala dal tetto vestito da Babbo Natale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato un vero evento gioioso quello che ha caratterizzato la sera del 18 dicembre nella base militare dei Carabinieri “Luigi Razza”. I Comandanti dei reparti ricadenti su Vibo Valentia e Provincia hanno organizzato per le famiglie dei propri collaboratori un momento di festa in cui scambiarsi gli auguri e stare insieme. Così tra Karaoke, intrattenimento per bambini e pietanze a buffet, la serata è trascorsa in allegria ed i bambini hanno potuto provare il clima di forte coesione che caratterizza gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri. La serata si è conclusa con l’arrivo di Babbo Natale che ha dispensato regali a tutti i bambini buoni presenti all’evento.