Atterraggio d'emergenza, i passeggeri di un aereo "viaggiano nel tempo" e saltano Capodanno: ecco come è possibile

I viaggi nel tempo non appartengono solo ai film di fantascienza. O almeno, quanto accaduto la notte di Capodanno ai passeggeri del volo Los Angeles-Sydney ci si avvicina molto: una storia a metà strada fra Lost e Dark. A causa di un guasto all'aereo, infatti, questi insolti "viaggiatori del tempo" non hanno vissuto lo scoccare della mezzanotte del nuovo anno, trovandosi catapultati direttamente al 1° gennaio 2023. Come è potuto accadere? Lo strano paradosso è legato all'attraversamento della linea di cambio data (la demarcazione che segna il confine tra un giorno del calendario e quello successivo) in un preciso momento. Ma ricostruiamo l'accaduto con ordine.

Il viaggio nel tempo dei passeggeri di un aereo: ecco come è possibile

Il volo, un Boeing 787-9 della United Airlines, è decollato da Los Angeles nella notte del 29 dicembre. Per un problema meccanico a uno dei motori dell'aereo, il pilota è stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza sull'isola di Pago Pago, nelle Samoa americane, a est della linea di cambio della data. I passeggeri hanno così passato tutto il 30 dicembre su un'isoletta del Pacifico, in attesa che un nuovo aereo venisse a prenderli per portarli a Sydney. Il secondo volo ha lasciato Pago Pago alle 3.29 del 31, ma quando è atterrato in Australia erano già le 3.30 del 1° gennaio 2023. Attraversando la linea di cambio data da est a ovest ci si ritrova in un batter d'occhio un giorno in avanti, con l'effetto - in questo caso - di saltare il Capodanno.

Alcuni passeggeri si sono lamentati del tempo impiegato da United Airlines per inviare un volo sostitutivo, poiché non hanno potuto trascorrere la mezzanotte a Sydney. Altri, invece, hanno apprezzato l'inaspettata vacanza sull'isola. Tutti, senza dubbio, si ricorderanno di quella volta che hanno viaggiato nel tempo.