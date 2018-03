Viaggiare e acquistare biglietti con un solo clic Presto sarà possibile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Viaggiare diventa sempre più semplice. Con un solo clic sarà possibile acquistare biglietti per il treno, l'aereo, la metropolitana, l'autobus, il servizio di car sharing e il posteggio. Tutto grazie a, una società multinazionale di tecnologia e consulenza, che ha infatti avviato la progettazione e lo sviluppo di un sistema di interoperabilità alla base di una futura piattaforma di trasporto europea che consentirà ai cittadini di pianificare i loro viaggi e prenotazioni in un click.La società guida il progetto 'Connective' (Connecting and analyzing the digital transport ecosystem) "che faciliterà la trasformazione digitale dell'ecosistema di trasporto attraverso una piattaforma in cloud che consente ai sistemi, ai servizi e ai fornitori di trasporto di condividere informazioni".L'obiettivo del progetto è quello di "facilitare i movimenti multimodali, che combinano diversi mezzi di trasporto pubblico e privato, collegando il primo e l'ultimo miglio di lunghe distanze", continua la nota. "Si tratta di rendere più semplice per il viaggiatore l'utilizzo di treni, aerei, autobus e metropolitane su rotte internazionali senza dover accedere a quattro sistemi diversi di prenotazione", spiega la direttrice generale dei trasporti di Indra, Berta Barrero, sottolineando anche che "grazie all'integrazione di questi servizi di viaggio con il supporto di tecnologie digitali innovative, l'utente sarà in grado di accedere attraverso un unico punto e in modo trasparente, semplice e intuitivo".