«Vai via, negro», preso a sprangate fuori dal ristorante davanti alla moglie incinta

CATANZARO - Aggressione e botte al grido di «negro di m.. Risali in macchina e vai via che qui in Calabria i negri non sono accettati». È quanto ha denunciato alla Polizia di Lamezia Terme un cittadino di origini dominicane sposato con una donna calabrese. L'uomo che era in compagnia della moglie, incinta, e della suocera, in un ristorante sarebbe stato insultato e poi colpito a sprangate fuori dal locale. Sull'episodio indaga la polizia che sarebbe sulla buona strada per l'identificazione degli aggressori.

