Vestiti più facili da indossare ecco la linea d'abbigliamento pensata per i bimbi disabili

Vestiti più facili da indossare, adeguati a tutte le esigenze e in grado di far stare a più agio i bimbi disabili. Sta riscuotendo grande successo l'iniziativa della catena inglese, che ha lanciato unada 0 a 16 anni.L'idea, come riporta l'Independent , è piaciuta a tutti: il pubblico in generale, ma soprattutto i genitori deie i pediatri. I vestiti, già messi in vendita dalla catena britannica, hanno un prezzo medio che non supera le dieci sterline e sembrano abiti comuni, dal momento che riprendono in tutto e per tutto la collezione tradizionale, ma ognuno di essi ha una particolarità che risponde alle esigenze imposte dalla disabilità del bambino.Ecco, quindi, che ci sono felpe e maglioni, che non devono essere infilati, ma anche e soprattutto abiti conper occultare apparecchi elettronici, sonde gastriche e tubicini. In questo modo, il bambino potrà godere anche di una maggiore 'privacy', ed evitare situazioni di disagio.L'idea di, spiegano dall'azienda, è giunta in risposta ad una precisa richiesta dei genitori di alcuni bimbi disabili: «Abbiamo lavorato sulle loro specifiche esigenze, ma non ci siamo inventati nulla di nuovo: i vestiti sono assolutamente identici a quelli già in catalogo, perché non è la disabilità a definire la persona».