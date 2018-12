Mamma muore a 31 anni nell'auto ribaltata. Sospiro di sollievo per il suo bimbo

di attilio palma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASRANO - Tragedia questa mattina sulla Casarano-Ugento: a perdere la vita una giovane mamma di 31 anni, Veronica Orlando, di Ugento: era alla guida della sua Renault Clio quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo e ha cominciato a sbandare. L'auto è diventata ben presto ingovernabile e si è ribaltata, finendo la sua corsa nell'uliveto. La donna è morta sul colpo. In un primo momento i soccorritori, accortisi della presenza di un passeggino in auto, hanno temuto che vi potesse essere anche il figlioletto. A quel punto, col fiato in gola, hanno controllato la capagna circostante passo per passo, temendo di trovare il piccolo catapultato fuori dall'abitacolo della macchina. Sono stati momenti drammatici, poi il sospiro di sollievo: il piccolo, per fortuna, si trovava al sicuro a Ugento, la mamma lo aveva appena lasciato all'asilo.Inutili i soccorsi: sul posto, allertati dagli automobilisti di passaggio, sono giunti i sanitari del 118 e una squadra di vigili del fuoco, per liberare la donna dalle lamiere. Per i rilievi e per risalire alle cause esatte dell'incidente sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Casarano e i colleghi della stazione di Ugento. Non sembra, al momento, che nel sinistro siano coinvolte altre vetture.