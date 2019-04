Veronica, mamma di due figli, muore in ospedale a 32 anni. Esposto della famiglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una mamma di due figli di Montesilvano (Pescara),è morta in ospedale a 32 anni in circostanze che i familiari ritengono sospette. La donna è stata ricoverata a Pescara, poi dimessa. Ma le sue condizioni di salute non sono migliorate e Veronica è stata ricoverata una seconda volta. Proprio durante il secondo ricovero la giovane è morta per cause ancora non chiare. I familiari hanno presentato un esposto alla Procura.