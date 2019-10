Verona, si ribalta e resta incastrato sotto al trattore: muore giovane di 25 anni

VERONA - Due incidenti mortali con vittime agricoltori questo pomeriggio in Veneto. Dopo quello di San Biagio nel trevigiano anche a Malcesine (Verona) un'altra tragedia analoga: un giovane di 25 anni si è ribaltato ed è rimasto incastrato sotto il mezzo. L'incidente sulla via Panoramica: il giovane è stato soccorso dal 118 e trasportato in elicottero, ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno estratto il giovane da sotto il trattore.

Ultimo aggiornamento: 18:01

