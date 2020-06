Verona, 'Ndrangheta, 26 arresti per corruzione, estorsione e droga

Ancora radici della 'ndrangheta in Veneto dove sono state arrestate 17 persone al termine di un'indagine della Polizia che ha sgominato la 'locale' di Verona, una struttura autonoma ma riconducibile alla cosca degli Arena-Nicoscia di Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone. L'inchiesta coordinata dalla Dda di Venezia, ha portato all'emissione da parte del Gip di 26 misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, truffa, riciclaggio, estorsione, traffico di droga, corruzione, turbata libertà degli incanti, trasferimento fraudolento di beni e fatture false.LEGGI ANCHE:LEGGI ANCHE:In carcere sono finite 17 persone mentre nei confronti di altre 6 sono stati disposti gli arresti domiciliari e per 3 è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le indagini sono state condotte tra il 2017 ed il 2018 da un gruppo di lavoro composto dagli investigatori della prima divisione del Servizio Centrale Operativo (Sco) della Polizia e dai poliziotti delle squadre mobili di Verona e Venezia, e hanno portato alla luce quelli che vengono ritenuti «gravi indizi» relativi alla presenza della locale di Ndrangheta a Verona. I dettagli dell'operazione saranno resi noti dal Procuratore distrettuale antimafia di Venezia nel corso di una conferenza stampa in programma alle 11 al Palazzo di Giustizia e alla quale parteciperanno anche il Direttore centrale anticrimine e il direttore dello Sco..