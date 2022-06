Schiacciato dal trattore nel vigneto: morto a 26 anni il figlio del direttore della cantina Valpolicella

Un giovane agricoltore di 26 anni è morto questa mattina, poco dopo le 8, a Fumane (Verona), in contrada La Ca', schiacciato dal trattore sul quale stava lavorando in un vigneto. Si tratta di Marco Accordini, uno dei figli di Daniele Accordini, direttore della Cantina Valpolicella. Inutili i soccorsi del 118 di Verona giunti sul posto con l'elicottero ed un'ambulanza. Sulle cause dell'incidente stanno indagando i carabinieri della stazione di San Pietro in Cariano. Ancora non si conoscono le generalità della giovane vittima.

Il giovane è morto dopo essere finito sotto il trattore che stava guidando nell'azienda di famiglia a Mazzurega, frazione di Fumane (Verona). La famiglia Accordini aveva inaugurato nel maggio 2019 l'agriturismo Acinatico Wine Relais, a 500 metri dalla cantina, in località La Cà. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire. Da una prima ricostruzione, sembra che Marco Accordini con il trattore si trovasse su un tratto in pendenza nella tenuta di famiglia e mentre stava facendo retromarcia il mezzo avrebbe urtato un muretto rovesciandosi. Il giovane imprenditore agricolo è finito sotto il trattore ed è morto per i traumi subiti.

