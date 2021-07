Verona, due bambini precipitano e muoiono: crollato il tetto di una ghiacciaia mentre giocano

Tragedia oggi in Veneto. Due bambini sono morti nel pomeriggio e altri due sono rimasti feriti precipitando in un dirupo di alcuni metri. L'incidente è avvenuto lungo la provinciale 12 a Sant'Anna d'Alfaedo, in provincia di Verona. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e i Carabinieri.

Bimbi morti a Verona, la dinamica

La tragedia è avvenuta nei pressi di Malga Preta. L'allarme è stato lanciato attorno alle 16. Secondo quanto si è appreso, i quattro bimbi, che avevano 8 anni, usciti con i genitori per una passeggiata, stavano giocando sul tetto di una vecchia ghiacciaia che ha ceduto: come detto, due hanno perso la vita e altrettanti sono rimasti feriti. I bambini feriti non sarebbero in pericolo di vita.

Sono stati portati all'ospedale di Verona i due bambini rimasti feriti nella caduta da una ghiacciaia in Lessinia, nel Veronese, costata la vita a due loro amichetti. La zona dove è avvenuto l'incidente è quella delle malghe Preta: ce ne sono due, una di Sopra (a quota 1.527 metri) e l'altra di Sotto (a quota 1.482 metri), sono entrambe piuttosto vicine e si trovano vicino al Corno d'Aquilio (1.554 metri di quota). Di fatto proprio al confine tra il Veronese e il Trentino. La tragedia, dalle prime informazioni, sarebbe avvenuto in quella «di Sotto».

