Monopattino col motore truccato: «Andava quasi a 70 all'ora». La scoperta dopo un incidente

Dopo i motorini truccati, anche il monopattino truccato. Accade a Verona, dove un giovane di 28 anni è stato 'beccato' ad aver modificato il suo monopattino che per legge ha un limite di velocità di 20 km all'ora, e che invece poteva sfiorare i 70 all'ora. La scoperta è stata fatta dalla Polizia Locale veronese, in seguito a un incidente stradale avvenuto in città nei giorni scorsi tra lo stesso monopattino e un'autovettura.

Il monopattino truccato andava a 70 all'ora

Gli agenti del Reparto motorizzato hanno accertato come sul monopattino fossero stati installati due motori elettrici, ognuno collegato con una delle ruote: per accertare la velocità del mezzo, equiparato alla bicicletta, la Polizia locale ha testato con l'aiuto dell'autovelox quanto sospettato. Alla fine l'agente sul monopattino ha raggiunto i 68 chilometri.



Oltre al sequestro del monopattino, finalizzato alla confisca, sono così scattate altre sanzioni con il monopattino equiparato ad un ciclomotore, per cui multe per mancanza copertura assicurativa e del casco, oltre a quelle relative al mezzo «truccato», per un totale di oltre 2mila euro.