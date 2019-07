Travolti mentre scendono dall'auto ferma per un guasto: due morti

VERONA - Due persone sono morte e una terza è ricoverata all'ospedale di Verona a seguito di un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio 18 luglio lungo la superstrada 450, tra Lazise e Calmasino, nel veronese.



I due sono stati investiti da un'auto mentre stavano scendendo dalla loro vettura, ferma sul ciglio della strada, probabilmente per un guasto. Sul posto i carabinieri. Il ferito, portato in elicottero all'ospedale, non sarebbe in gravi condizioni.

