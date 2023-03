Vento fortissimo, la nave si inclina su un fianco. 25 feriti, molti ricoverati: panico in Scozia

Panico in Scozia a Edimburgo, dove a causa del forte vento in un bacino di carenaggio una nave da ricerca Petrel si è inclinata su un fianco a causa del vento fortissimo: 25 persone sono rimaste ferite, e 15 di loro sono state ricoverate in ospedale, scrive la Bbc. Si tratta di una nave da ricerca acquistata dal defunto co-fondatore di Microsoft Paul Allen.

La nave su un fianco per il vento

Lo Scottish Ambulance Service ha coordinato l'operazione di soccorso con diverse unità ed è stato detto ai residenti di evitare il pronto soccorso della Royal Infirmary di Edimburgo, dove vengono portati i feriti, a meno che non si tratti di un'emergenza. L'imbarcazione si trovava all'Imperial Dock di Leith quando a causa delle forti raffiche di vento si è adagiata sul fianco. Le immagini pubblicate sui social media mostrano la nave da 3.000 tonnellate inclinata di 45 gradi.

