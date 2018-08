Venezuela, attentato contro Maduro, presidente illeso. Esplosivi ai droni: sette feriti

di Anna Guaita

La conferma ufficiale dell'attentato ai danni di maduro è arrivata poco dopo dal governo attraverso il ministro delle Comunicazioni venezuelane, Jorge Dominguez:

il presidente Nicolas Maduro è stato oggetto di un attentato a Caracas dal quale ne è uscito incolume e fra poco parlerà al Paese». In un intervento televisivo Dominguez ha confermato anche che l'attentato «è stato realizzato con droni carichi di esplosivo» che «hanno causato il ferimento di sette persone».



«Nel momento in cui una sfilata militare stava concludendosi sull'Avenida Bolivar di Caracas - ha spiegato Dominguez - esattamente alle 17.41 si sono udite alcune esplosioni che si è potuto verificare riguardavano artefatti volanti di tipo drone che contenevano cariche esplosive e che sono esplosi vicino al palco presidenziale ed in alcune zone residenziali». Posso dire ufficialmente, ha aggiunto, che «si tratta di un attentato contro la figura del presidente Maduro che è rimasto completamente illeso ed è riunito per esaminare con i suoi collaboratori, i ministri e i vertici militari, l'accaduto». Purtroppo, ha proseguito, «le esplosioni hanno causato ferite a sette membri della Guardia nazionale bolivariana che sono stati ricoverati in ospedale».



Media venezuelani e attivisti nei social network hanno indicato che un'esplosione è avvenuta sullo stesso palco dove si trovava Maduro, ed una seconda nella zona dove si svolgeva la parata militare. Sulle reti sociali circolano anche foto che mostrano un incendio scoppiato in un palazzo, conseguenza a quanto sembra di una delle esplosioni. Dopo l'attacco unità militari hanno preso posizione vicino ai punti nevralgici della zona della Avenida Bolivar.

Sventato un attentato in Venezuela. Il presidentestava tenendo un discorso in pubblico e in diretta televisiva quando si è sentita una forte esplosione. Il presidente, che era circondato da un gruppo di militari e alti funzionari, ha tentato di continuare a parlare, ma il fracasso è andato crescendo. Lungo la Bolivar Avenue di Caracas, dove si stava tenendo una parata militare, c'è stato un momento di sospensione, di incredulità. Poi le immagini della ripresa televisiva mostrano un'improvviso fuggi fuggi fra le truppe.Dopo un iniziale smarrimento il governo ha confermato che si è trattato di un. Un attentato messo a segno con dei droni imbottiti di esplosivo. Dalle prime indiscrezioni che trapelano dai mezzi di informazione sembra che i droni, esplodendo (non è ancora chiaro se intercettati o fatti esplodere dagli attentatori) avrebbero causato sette feriti. Subito dopo l'esplosione, una volta al sicuro, maduro ha twittato: “Mi fido che la forze armate catturino i responsabili della guerra contro il popolo“.«OggiLa parata e il discorso di Maduro celebravano l'81esimo anniversario della formazione della Guardia Nazionale.Maduro ha vinto la rielezione in una consultazione elettorale lo scorso maggio, che osservatori internazionali e critici nazionali hanno fortemente criticato. Il Paese sta attraversando un periodo di intensa crisi economica, al punto che il cibo e le medicine scarseggiano, e la moneta è colpita da una incontrollabile iperinflazione.Maduro è il secondo presidente socialista del Venezuela, fu scelto come proprio successore da Hugo Chavez, che aveva sterzato l'economia del Paese verso il socialismo, facendosi campione dei poveri e dei diseredati.