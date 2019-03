In motoscafo per i canali di notte a "caccia" di turisti: li aggancia e li inzuppa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

VENEZIA - Speriamo che non sia l'inizio di una nuova moda tra i giovani veneziani un po' sopra le righe. In ogni caso, però, si tratta di un comportamento che andrebbe stoppato sul nascere. Proprio ieri mattina circolavano unin cuigirano per i canali aspettando il momento giusto pernelle ore notturne. Due gli episodi finora conosciuti, che sono stati anche segnalati al Servizio Sicurezza urbana della polizia locale, che sta vagliando le immagini, dal momento che il volto del conducente del barchino è ben visibile e ci sono altri parametri che devono essere analizzati e approfonditi.Il primo episodio segnalato è accaduto in rio di Santa Marina, sul pontiletto in legno di cui si serve Veritas la mattina per l'asporto rifiuti. Qui era seduta una coppia di turisti intenta a chiacchierare. Passa il barchino, il ragazzo chiede se parlano l'inglese e poi, alzando il trim del motore, dice sorridendo:. Con un'accelerata poderosa e il motore inclinato come se fosse in secca, è partita una colonna d'acqua che ha lavato entrambi dalla testa ai piedi.