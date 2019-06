Venezia, nave da crociera contro battello e banchina: feriti

Sono quattro le persone portate in ospedale. Tutte avrebbero contusioni non gravi. Dalle prime informazioni sono turisti che si trovavano sul battello fermo in ormeggio, il River Countess. Tra le prime ipotesi sulle cause dell'incidente, quella della rottura di un cavo del traino della nave.

L'incidente è avvenuto nel canale della Giudecca, quando il 'lancione' aveva già attraccato al molo. La nave ha colpito dapprima la banchina portuale, danneggiandola, ed ha proseguito con l'inerzia appoggiandosi alla poppa del battello. I vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza.





Dice che una nave da crociera si è scontrata a Venezia con altra imbarcazione...ma a voi sembra normale che in una meraviglia unica e fragile come Venezia entrino ecomostri di questo tipo?!!! #NOgrandinaviaVenezia salviamo la bellezza. 🚫🚫🚫 pic.twitter.com/OkLlYca045 — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) 2 giugno 2019

Paura a Venezia, dove una nave da crociera si è schiantata contro un battello turistico e la banchina nel canale della Giudecca. Alcuni passeggeri sono finiti in acqua e ci sono feriti. La grande nave stava transitando nel canale della Giudecca trainata da due rimorchiatori, qualcosa però è andato storto all'attracco, i rimorchiatori non sono riusciti a governare lo scarrocciamento della nave da crociera che si è diretta verso la riva, dove era ormeggiato il battello. Lo scontro con la banchina e con la nave è stato inevitabile: la grande nave ha colpito sul lato di poppa il battello. L'incidente ha spinto Alessandro Gassmann a intervenire sui social