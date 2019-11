Rissa tra mamme davanti all'asilo dopo la lite in chat: tutto per i dispetti tra le figliolette

La zuffa è avvenuta davanti a tutti gli altri genitori che, ieri pomeriggio, intorno alle 15.30, stavano aspettando i loro bambini davanti al cancello della scuola. Sul posto sono arrivate anche le Volanti della polizia: ad avere la peggio, una 31enne mestrina che, presa a schiaffi e a calci da una giovane cubana, è finita all’ospedale.

LEGGIA ANCHE: Rissa tra due mamme alla recita dei bimbi: fuggi fuggi dalla scuola

Prof prende a schiaffi gli alunni Le mamme si vendicano e la puniscono



Gli screzi erano iniziati da alcuni giorni, a causa delle frizioni tra la figlia della 31enne e quella dell’altra donna. Le due piccole frequentano l’asilo di via Sforza a Mestre (Venezia): scaramucce tra bambini, qualche dispetto di troppo. La lite tra le due donne era iniziata in chat sul gruppo Whatsapp delle mamme della scuola. Dalle offese alle minacce, per poi passare, una volta ritrovatesi faccia a faccia, allo scontro fisico.