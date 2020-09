Lo Spritz fa boom alla Mostra del Cinema: ecco i consigli per farlo a casa

Che cosa è lo spritz?

Ultimo aggiornamento: 15:42

In questi giorni in cui è in corso la 77esima Mostra del Cinema di Venezia, Deliveroo, la piattaforma leader nell’online food delivery, celebra lo Spritz, il più noto dei cocktail veneziani, con alcuni preziosi consigli sulla sua realizzazione e i migliori abbinamenti per l’aperitivo accompagnato con i tradizionali cicchetti tanto amati in laguna. Per l’occasione Deliveroo ha interpellato Mattia Pastori, noto mixologist e consulente in ambito formazione nel mondo beverage, che ha offerto alcuni utili suggerimenti per rendere l’aperitivo a base di spritz un momento davvero indimenticabile: dalla sua realizzazione classica o rivisitata, sino alla scelta del cibo da abbinare, disponibile anche su Deliveroo. Non c’è infatti niente che può battere il momento dell’aperitivo prima di un pranzo o di una cena, e lo Spritz Veneziano è ormai un cult in tutto il mondo.Lo spritz è un long drink, pre dinner, che dal 2011 è incluso nella classificazione IBA con queste proporzioni e questi ingredienti.9 cl prosecco6 cl Aperol3 cl Acqua frizzante/seltzDecorare con una fetta aranciaLe origini di questo cocktail risalgono all’epoca in cui Lombardia e Veneto erano sotto il dominio dell’Impero Austriaco quando le truppe erano solite ad allungare vini bianchi di queste terre con acqua frizzante o seltz per diminuirne il grado alcolico. Ma si sa che miscelare vino con acqua non fa tirare fuori niente di buono. Così a questa miscela si è iniziato ad aggiungere quelli che erano i liquori amari dell’epoca che, contenendo una parte di zucchero, oltre alla nota amara, andavano a bilanciare il gusto di questo mix.Ogni città aveva il suo amaro e liquore e nella città di Venezia i fratelli Pilla miscelavano il loro amaro per l’aperitivo, il Select. L’autentico Spritz venezianoL’autentico Spritz Veneziano è preparato con9 cl Prosecco6 cl Select3 cl Acqua Frizzante o SeltzDecorato con un’oliva che va a donare sapidità e invita al momento dell’aperitivo.Con l’evoluzione della mixology e la riscoperta di ingredienti dimenticati, lo spritz può essere preparato sostituendo ad Aperol e Select, qualsiasi bitter aperitivo che bilancia l’acidità del prosecco, donando una nota dolce amara. Ed è così che troviamo varianti con Bitter Campari, Cynar o Rosolio di Bergamotto. L’oliva è sempre la benvenuta per dare quel leggero tocco di sapidità al cocktail.10 cl Prosecco6 cl Select1 spruzzo di acqua frizzante3 olive a decorare il cocktailsVersare su abbondante ghiaccio il prosecco, che deve essere freddo e ben gasato, evitate di preparare lo spritz con bottiglie aperte. Successivamente versate il Select, questo aiuterà gli ingredienti a miscelarsi tra loro, grazie alla differenza del peso specifico dei due, aggiungere uno spruzzo di acqua frizzante o soda. Se si dispone di un seltz, ancora meglio a pressione versata all’interno del drink permetterà di miscelare gli ingredienti tra di loro, così da non dover mescolare con un cucchiaio e non perdere l’importante bollicina, fondamentale per questo cocktails. Decorate con tre olive di piccole dimensioni non troppo sgocciolate della loro salamoia, in modo da conferire una leggera sapidità al drink.nServite tutto con abbondante ghiaccio per far si che il drink si raffreddi velocemente e non si diluisca troppo.Per un aperitivo semplice, lo spitz bene si accompagna a stuzzichini ed idee semplici, perfetti per un intrattenimento leggero, dalle olive alla frutta secca.Se l'aperitivo è più sostanzioso e può sostituire un pranzo o una cena, con uno Spritz particolarmente amaro vanno bene cicchetti dai sapori più complessi a base di nervetti, uova con acciughe e polpette di bollito.Se lo Spritz prevede invece liquori più dolci e freschi con note forti di limone, arancia o bergamotto, particolarmente indicati cibi con una sapidità spiccata e del pesce come sarde in saor, baccalà mantecato, moscardini, polenta e salumi e frutti di mare.