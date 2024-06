Esce di strada con la Vespa e centra un palo, morto sul colpo: Daniele aveva 20 anni

Incidente mortale questa notte, 2 giugno. Secondo una prima ricostruzione Daniele Coccato è uscito di strada con la Vespa e ha finito la sua corsa contro un palo che si trovava a bordo della carreggiata. La tragedia si è consumata attorno a mezzanotte in via Villa a Bojon di Campolongo Maggiore, provincia di Venezia. Su posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo, per la gravità delle lesioni subite.

Daniele, 20 anni, figlio di Diego Coccato che ha un tacchificio a Fossò. Il giovane, assieme alla famiglia, abitava a Santa Maria Assunta. Oltre ai genitori lascia un fratello e una sorella più giovani.

Il sindaco di Compolongo Maggiore Mattia Gastaldi, questa mattina sul suo profilo Facebook ha scritto: «Non ci sono parole nel commentare questa immane disgrazia se non stringerci fin da subito intorno alla famiglia».