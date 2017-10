Mangia i frutti di mare e si sente male: muore in vacanza a 50 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - La telefonata in piena notte. «, lo hanno ricoverato in ospedale». Pochi minuti dopo il Consolato italiano in Brasile che richiama: «Lo hanno trasferito in una clinica privata, dove lo cureranno meglio. Questo è il numero...». Quando sta male un figlio, un fratello gemello, non aspetti. Chiami. Ma la risposta è stata tremenda: «». Ucciso da un male folgorante: una, la diagnosi arrivata da Fortaleza dove Roberto si trovava inIN BRASILE DAL 2 OTTOBRERoberto Bartolucci aveva 50 anni compiuti meno di un mese fa. «Li avevamo festeggiati insieme il 24 settembre scorso - racconta laavvocato mestrino -. Poi, come ogni anno, è partito per una vacanza a Fortaleza, in Brasile, Paese che adorava. Era lì dal 2 ottobre e sarebbe rientrato a Mestre il 25. Stava bene». Roberto Bartolucci abitava in via Malvolti a Carpenedo, laterale di via Trezzo praticamente dietro la caserma Matter del Reggimento Serenissima. Roberto si sarebbe sentito male mercoledì scorso dopo un normale pranzo. Pare che avesse mangiato dei. Poi unche sembrava potesse trattarsi di una banale, per quanto dolorosa, gastroenterite.