Mamme vendevano neonati a 18mila euro l'uno: sgominato un racket bulgaro

La polizia greca ha arrestato nove persone accusate di traffico di vendita di neonati a coppie senza figli. Una nota della polizia spiega una operazione compiuta da due ufficiali sotto copertura che hanno finto di voler acquistare un bambino.



I due ufficiali erano stati portati in un appartamento nell'area di Atene dove, ha spiegato la polizia, la banda si era accordata per vendere un infante di quattro giorni per 18.000 euro (20.800 dollari). La madre del piccolo fa parte di un gruppo di quattro donne bulgare arrestate nell'operazione; altre due hanno dato recentemente alla luce un bambino e l'ultima è incinta. Secondo gli investigatori, la banda agiva da almeno otto mesi.

