Nichi Vendola colpito da un infarto È ricoverato al Gemelli

Il ricovero risale a lunedì scorso. Vendola ha accusato un malessere ed è stato portato al Gemelli, dove gli è stato diagnosticato un infarto. Nei prossimi giorni verranno date ulteriori notizie sul suo stato di salute. Lo si apprende da fonti di Sinistra Italiana-Leu.

per Nichi. L'ex governatore della Puglia dal 2005 al 2015 non è in pericolo di vita ma si trova ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di di Roma. Vendola, 60 anni, è stato sottoposto a un intervento chirugico per applicare uno stent coronarico. I primi a dare la notizia sono stati i siti di Terlizzi, paese natale dell'ex leader di Sel.