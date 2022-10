Comprano la casa dei sogni, ma poi si trovano nel bel mezzo di un incubo costato quasi mezzo milione di sterline

REGNO UNITO- Comprano la casa dei loro sogni, ma poi il sogno diventa un incubo. Nadia e Damian pensavano di aver acquistato l'immobile perfetto, dove passare il resto della loro vita e per la quale avevano investito quasi mezzo milione di sterline. Invece, concluso il trasloco, hanno scoperto di essere stati truffati. Muri fatiscenti, porte rotte e un impianto elettrico in pessime condizioni sono solo alcuni dei problemi che si sono trovati inaspettatamente ad affrontare e che richiedono un intervento urgente. Ma i difetti contati sono oltre 250.

La casa della vita è costata a Nadia e Damian Jaworska 450mila sterline. Si trova in un quartire lussuoso del Northamptonshire (Regno Unito) e ha quattro camere da letto. Ha il giardino, il garage ed è costruita su due piani. La classica villa da film, dove famiglie felici vivono tra cani, barbecue con i vicini e bambini. Una volta varcato l'uscio, la casa dei sogni si è trasformata in un incubo. La coppia ha potuto contare fino a 250 difetti, tra cui muri che stanno per crollare e finestre scheggiate .

Nadia Jaworska, una consulente farmaceutica che sta lottando contro un tumore, ha raccontato di aver chiamato più volte il costruttore che gliel'ha venduta, ma in cinque mesi nessuno si è fatto vivo. «Quando abbiamo varcato la porta - ha raccontato la donna -, sembrava che ci fossimo trasferiti in una vecchia casa che doveva essere ristrutturata. La mia prima reazione è stata quella di scoppiare in lacrime. Da allora ho passato molte notti insonni e la mia salute è peggiorata. È stata un'esperienza molto emotiva ed estenuante, soprattutto perché attualmente sono in chemioterapia e tutto questo stress non mi aiuta», ha detto. La casa ha quattro camere da letto, ma i due ne hanno potuta utilizzare solo una, a causa dei lavori di ristrutturazione che devono essere fatti sulle altre stanze. Le condizioni della casa non gli hanno neppure permesso di disfare interamente i bagagli. I due coniugi si sono trasferiti a giugno e a oggi aspettano ancora l'intervento dell'azienda di costruzioni. Da quando si sono trasferiti, hanno dovuto intonacare le pareti, sostituire i mobili del bagno, la porta d'ingresso e sistemare il giardino.

La risposta dell'azienda

Un portavoce della David Wilson Homes South Midlands, l'azienda che ha venduto la casa, ha dichiarato al Daily Mail: «Siamo spiacenti che un cliente del nostro complesso di Wendel View abbia sollevato problemi con la sua casa, soprattutto dopo aver ricevuto un feedback eccellente da altri residenti. In qualità di costruttore di case a cinque stelle, la soddisfazione del cliente è una priorità assoluta per noi e stiamo lavorando a stretto contatto con il cliente per risolvere i problemi, compresa la risoluzione di eventuali difetti in cucina e la sostituzione dei tappeti. Rimarremo in contatto regolare con loro per discutere di eventuali questioni in sospeso».