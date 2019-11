Velletri, rubava il bancomat a un'anziana per prelevare contanti: denunciata badante italiana

VELLETRI - Una badante italiana di 50 anni di Velletri, approfittando della buona fede dell’anziana che accudiva, le sottraeva il bancomat per effettuare piccoli ma frequenti prelievi sperando che nessuno se ne accorgesse. La vittima del furto, però, da qualche mese aveva notato dagli estratti, quei prelievi fatti con il bancomat di cui non ricordava nulla. Poche decine di euro per volta che messi insieme facevano una somma per svariate centinaia di euro. Insospettita, la donna ha chiesto un estratto conto all’istituto bancario, poi ha presentato una denuncia alla polizia del commissariato. Gli uomini del vice questore Liliana Galiani hanno iniziato ad indagare acquisendo le immagini registrate dalle telecamere installate all’esterno dei bancomat da cui erano stati effettuati i prelievi notando che gli stessi venivano fatti da una donna di cui non conoscevano l’identità.

Inizialmente è stato ipotizzato che qualcuno avesse clonato il bancomat e che sarebbe stato difficile arrivare ad individuare il responsabile. Quando però i poliziotti hanno mostrato le immagini all’anziana, il mistero si è risolto. È stata lei a riconoscere la badante: quella donna che si occupava amorevolmente delle sue esigenze domestiche e di cui si fidava ciecamente tanto da lasciare in giro a portata di mano, anche quando la badante era per casa, la borsa con portafogli e bancomat. È stato così ricostruito che la donna si impossessava del bancomat e, conoscendo il codice, usciva per effettuare piccoli ma frequenti prelievi per poi rimettere la tessera al posto senza che l’anziana si accorgesse di nulla. Gli investigatori hanno identificato la collaboratrice denunciandola per appropriazione indebita. Ovviamente l’anziana l’ha anche allontanata dalla casa.



