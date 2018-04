Veglia la madre morta per giorni, ma non chiama nessuno: 41enne indagata

TORINO - Una donna di 41 anni è indagata dai carabinieri per omissione di soccorso dopo aver vegliato per giorni l'anziana madre morta: è successo a Corio, nel Torinese. A fare la macabra scoperta un nipote, che non avendo notizie dell'anziana da giorni, è andato a casa sua e l'ha trovata senza vita.



Il cadavere della donna, morta per cause naturali - secondo quanto si apprende - era in avanzato stato di decomposizione: la figlia è stata ricoverata all'ospedale di Ciriè, era ancora sotto choc.

