Vegetariana mangia carne dopo 33 anni: «Il problema non è la mucca, ma come viene allevata»

Dopo aver rifiutato di mangiare carne per 33 anni, due anni fa Nicolette Hahn Niman ha morso timidamente un hamburger di manzo. Era diventata vegetariana perché era preoccupata per il benessere degli animali e il costo ambientale della carne. A differenza della maggior parte dei vegetariani, ha avuto esperienza delle terribili condizioni negli allevamenti intensivi durante la sua carriera di avvocato ambientalista che si batteva contro l'inquinamento causato dalla produzione industriale di carne negli Stati Uniti. Poi ha sposato un contadino. Il viaggio di Hahn Niman da attivista vegetariano ad allevatore di bestiame alla scrittura di un libro intitolato Defending Beef può essere guidato dall'amore, ma è anche informato dal desiderio legale di difendere i piccoli agricoltori assediati dal crescente clamore etico e ambientale contro la carne. L'hamburger si è rivelato un breve piacere inaspettatamente delizioso, ma sono stati i 18 anni di lavoro nel ranch insieme all'uomo che l'ha grigliato – e ha allevato la mucca – suo marito, Bill Niman, che l'ha ispirata.

Hahn Niman è cresciuta nel Michigan semi-rurale e lavorava a New York come avvocato ambientale per Robert F Kennedy Jr quando si è innamorata di un agricoltore. L'organizzazione benefica di Kennedy Jr, Waterkeeper Alliance, stava cercando di impedire agli allevatori di inquinare i corpi idrici con liquami e Hahn Niman ha iniziato a lavorare con agricoltori che stavano facendo la cosa giusta, incluso il suo futuro marito. Quando la coppia si è incontrata per un caffè a Central Park, "Ho appena capito, wow, questo è davvero un bell'uomo, oltre al suo lavoro che ammiro", dice, in una videochiamata dalla sua cucina della fattoria. Quando si trasferì da New York alla costa del Pacifico per stare con Niman sul terreno aspro e arido del suo ranch di 1.000 acri, aveva intenzione di continuare a fare l'avvocato.

"Ho iniziato a fare piccoli compiti in giro per il ranch e ho scoperto che mi piaceva", dice. "Ho detto a Bill: 'Mi piacerebbe lavorare al ranch'. Ed è rimasto scioccato. All'epoca ero ancora vegetariana e lui diceva: "Oh, wow, non pensavo che volessi diventare un allevatore". “Volevo essere in grado di fare tutto ciò che doveva essere fatto qui al ranch. Non volevo essere una donna indifesa". Per sette anni ha lavorato a tempo pieno nella fattoria, dove si rifiutano di usare prodotti chimici sulla terra o sugli animali, prima di crescere i loro due figli. Dice che lei e Bill imparano costantemente. "La cosa più importante che ho imparato è che nei due anni in cui ho lavorato su questioni agricole come avvocato ambientale, ho appena scalfito la superficie in termini di comprensione dei veri problemi quotidiani dell'agricoltura". Molte persone consapevoli dell'ambiente credono che se stanno ancora mangiando carne di manzo probabilmente non dovrebbero esserlo. Alimentato dal popolare film di Netflix, Cowspiracy: The Sustainability Secret, c'è stato un contraccolpo contro la carne. Le foreste pluviali vengono rase al suolo per il pascolo del bestiame e l'allevamento industriale delle mucche provoca l'erosione del suolo e l'inquinamento dell'acqua e dell'aria. Nel frattempo, le persone che si abbuffano di hamburger, burro e gelato sembrano afflitte da malattie croniche legate all'alimentazione e tassi di obesità in aumento. Peggio ancora, l'allevamento di bestiame sta guidando la crisi climatica, causando circa il 14% delle emissioni annuali di gas serra.

Il tempo in cui Hahn Niman ha confutato le affermazioni fatte in Cowspiracy include il dibattito con uno dei registi del film a San Francisco. "È stato davvero scioccante perché non mi sono mai seduta accanto a qualcuno che ne sapeva meno di agricoltura in vita mia", dice. “Eppure ecco qualcuno che dice a tutti come dobbiamo mangiare e cosa dobbiamo coltivare. Sento di dover portare fatti e ragionamenti e dire: "OK, hai sentito questa dichiarazione infiammatoria. Dov'è la verità? Come si arriva alle soluzioni? Vogliamo mangiare in modo sano ed etico: quali scelte dobbiamo fare?'”

L'argomento di Hahn Niman è riassunto da una maglietta con lo slogan che le piace indossare: "Non è la mucca, è il come". Una mucca non è un eco-diavolo innato, ma il modo in cui vengono allevate è spesso diabolicamente dannoso. Non difende il pascolo nelle foreste pluviali cancellate, ma si unisce ad altri influenti scrittori di agricoltori come Gabe Brown, Charles Massy, ​​Simon Fairlie e il controverso e iconoclasta ecologista-pascolo Allan Savory, nel proporre un tipo migliore di allevamento del bestiame. Se le mucche vengono liberate da stalle e allevamenti – gli angusti recinti sterrati negli Stati Uniti dove vengono nutrite con cereali – e se gli viene permesso di vagare e mangiare diverse erbe e arbusti naturali come facevano i loro antenati selvatici, possono ripristinare i terreni, migliorare la diversità naturale e aiutare a catturare carbonio. Le mucche, lei crede, possono progettare ecosistemi più sani e gli animali nutriti con erba sani forniscono alla carne benefici per la salute misurabili rispetto alle cose allevate in fabbrica.

