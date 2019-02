Vegano costretto a licenziarsi dopo aver confessato di aver mangiato uova e salmone

di Alessia Strinati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Star del mondoè stata costretta aper aver confessato di. Tim Shieff, ha fondato l'ETHCS, un'azienda di abbigliamento vegana, nata tre anni fa, è stato costretto a lasciare il suo posto di lavoro per una confessione. Su YouTube ha postato un video in cui racconta quello che è successo con tanto di motivazioni.Il 30enne ha detto di essere stato disperato per la sua salute: stava seguendo un programma di digiuno di 35 giorni, in cui doveva bere solo acqua e in questi giorni è andato in una fattoria. Ha ammesso di aver prima preso delle uova di quelle galline e qualche giorno dopo di aver comprato del salmone selvatico e di averlo mangiato. Una rivelazione choc, seguita dalla sua promessa di tornare a seguire una rigida dieta, ma non è stato abbastanza.Moltissimi suoi seguaci si sono detti delusi e presi in giro, tanto da chiedere che non venisse più accostata la sua immagine al mondo vegano: «Per lungo tempo Tim è stato un esempio di ispirazione per il veganismo, nonché un buon amico che ci ha ispirato tutti, ma questo cambiamento di stile era qualcosa su cui nessuno di noi avrebbe mai pensato». I principi vegani sono molto rigidi come hanno spiegato anche alcuni amici di Tim a Metro : «Considerando che l'ETHCS è stato fondato su questi stessi principi, tutti abbiamo convenuto che sarebbe stato meglio se Tim si fosse allontanato dall'azienda. E anche Tim è stato d'accordo».