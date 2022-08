​Cinghiali al Vaticano: in fila e a spasso tra ciclisti, auto e pedoni: è di nuova emergenza a Roma

Cinghiali devoti? Anche no. Ordinati, in fila indiana sulle strisce pedonali, a passeggio sì: nuovo incontro ravvicinato lungo via Baldo degli Ubaldi, poco lontano dal Vaticano. Una famigliola di 12 cinghiali è stata avvistata ieri verso le 19.40 diretti verso piazza Irnerio. Molti cittadini si sono fermati, chi incuriosito chi spaventato, per immortalare con foto e video il nutrito nucleo familiare di suini che sembrava perfettamente a suo agio per le vie cittadine.

Gli avvistamenti dunque continuano. E' emergenza cinghiali, specie nella parte a nord ovest di Roma. Altri incontri ravvicinati ci sono stati pochi giorni fa in via Mattia Battistini, dove una famiglia di cinghiali rovistava tra i rifiuti e un mese prima a via Monti di Creta di fronte all'ospedale Idi. Una invasione ormai diventata emergenza poiché i suini affamati sono degli habitué delle vie di Roma, da Parioli a Prati alla Camilluccia, un fenomeno che mette a rischio la sicurezza dei cittadini ed è un problema per le coltivazioni. La Regione ha approvato un piano di contenimento che prevede il raddoppio delle soppressioni.