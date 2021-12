Enrico Varriale, altri guai per il giornalista: un'altra donna lo accusa di lesioni. L'episodio ieri a Ponte Milvio

Altri guai per Enrico Varriale, il giornalista Rai già a processo per lesioni e stalking per aver, secondo l'accusa, molestato, minacciato e aggredito la ex compagna. L’ex vicedirettore di Rai Sport è stato nuovamente denunciato alla polizia per un episodio che sarebbe successo ieri sera a Ponte Milvio.

Varriale, altri guai per il giornalista

La segnalazione arriva da un'altra donna con la quale il professionista aveva una relazione. Al culmine di una violenta lite, Varriale la avrebbe colpita con uno schiaffo, facendole perdere i sensi, secondo il racconto fatto agli inquirenti. La donna, una volta rinvenuta, si sarebbe recata al pronto soccorso, prima dell'arrivo degli agenti del commissariato di Ponte Milvio, che sono intervenuti dopo la richiesta di aiuto. Anche il giornalista aveva chiesto l'intervento delle forze dell'ordine: durante la lite, avvenuta a casa di Varriale per motivi di gelosia, la donna avrebbe iniziato a distruggere l'appartamento. Quando i poliziotti hanno citofonato, però, non hanno trovato nessuno. La Procura ha deciso di non applicare nessuna misura cautelare.

Ultimo aggiornamento: 17:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA