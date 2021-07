Variante Delta, boom di contagi in Grecia: annullate le feste in spiaggia e i concerti

Vacanze a rischio per l'estate del 2021. Perché la variante Delta ha iniziato a far salire presto i contagi. E la Grecia non è esclusa. I casi sono iniziati a salire dal 28 giugno, quando erano 361. Da quel giorno sono cominciati ad aumentare, e la curva si è pian piano alzata. Il giorno peggiore? Il 13 luglio, quando sono stati toccati 3109 positivi in un giorno. Non accadeva dall'11 maggio, quando erano stati 3172. Così il governo ellenico ha preso le contromisure, anche perché con il Green pass, la certificazione europea che consente di viaggiare in sicurezza, in molti si sono riversati in terra greca per godersi un po' di sole e svago ad Atene, Mykonos, Santorini e le altre splendide isole.

Variante Delta, concerti annullati in Grecia

Diverse feste in spiaggia e concerti sono stati annullati in Grecia. Tra questi c'è anche quello di un nome molto noto: come il dj Sven Vath. L'evento che avrebbe dovuto ospitarlo a Mykonos il prossimo 23 luglio è stato annullato. «Dal momento che il governo ha introdotto nuove norme per gli eventi così da evitare al trasmissione del Covid – si legge nelle Stories su Instagram di Santanna X Rose Beach, il posto dove si sarebbe dovuta tenere la serata –, il concerto del 23 luglio con Sven Vath e Gerd Janson è stato annullato». E poi conclude: «Nuove date arriveranno presto». Ma dal momento che i contagi sono in risalita in tutta Europa, difficile prevedere se ad agosto potranno essere ospitati altri appuntamenti in cui si attendono migliaia di persone.

