Ragazzina di 13 anni si uccide lanciandosi dalla finestra di casa

VARESE - Il suicidio choc., al settimo piano di un palazzo di via Marcobi, ieri sera a Varese. Ancora sconosciute le motivazioni del suo tragico gesto. Soccorsa e rianimata, non è sopravvissuta per i gravi traumi subiti.Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato, che al momento non esclude alcuna ipotesi, nemmeno dolosa, alla base del gesto. Inutile l'intervento del 118 che ha tentato di salvarla, l'ha trasportata all'ospedale di Varese. I medici hanno tentato il tutto per tutto ma poco dopo il suo arrivo è stata dichiarata morta.