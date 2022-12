Bancarotta Valleverde, condannato Armando Arcangeli a 4 anni e 6 mesi

RIMINI - Armando Arcangeli, storico fondatore della Valleverde, è stato condannato per bancarotta fraudolenta. Ritenuto colpevole anche un manager della stessa azienda, che all'epoca ricopriva la carica di direttore generale e poi liquidatore della società: per lui per le ipotesi di reato contestate, riguardanti la Spes (la nuova Valleverde) erano due.

La condanna a 4 anni e 6 mesi

Arcangeli ha 78 anni: per lui una condanna di 4 anni e 6 mesi. Oltre alla bancarotta fraudolenta le accuse erano anche per distrattiva e preferenziale e altri reati fiscali. Il pm Luca bertuzzo aveva chiesto 6 anni. Per l'ex direttore generale, invece, 3 anni e 10 mesi.