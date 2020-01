Rientra a casa dal lavoro e trova la moglie morta con ferite alla testa: è omicidio

VALENZA - Choc a Valenza in provincia di Alessandria: una donna di 41 anni è stata trovata morta nella sua abitazione al civico 5 di via Carlo Albero Dalla Chiesa. È stato il marito, rientrando in casa dal lavoro, a dare l'allarme. Sul posto i sanitari del 118, che ne hanno constatato il decesso, e i carabinieri. Il cadavere presenta ferite alla testa che inducono gli inquirenti ad ipotizzare l'omicidio. Ultimo aggiornamento: 18:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA