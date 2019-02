Schianto all'incrocio maledetto Valentina muore a 29 anni mentre va dal fidanzato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GRANTORTO (PADOVA) - Drammatico incidenteattorno alle 19.30 a Grantorto in provincia di Padova. Lo schianto è avvenuto all'incrocio tra la Provinciale e via Duca Degli Abruzzi. L'impatto è stato terribile e una persona ha perso la vita all'istante, mentre altre quattro sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per fare i rilievi.La deceduta è una giovane di 29 anni di Pozzoleone (Vicenza),. che stava andando dal fidanzato che abita a Grantorto. La ragazza era a bordo di una Mazda e si è scontrata con un Audi A6 con a bordo un'intera famiglia originaria del Marocco: tutti sono rimasti feriti, una in modo grave (genitori e le figliolette di 13 e 16 anni).