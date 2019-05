Si impicca sul terrazzo di casa: il corpo notato da un passante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALDAGNO - Un uomo di 48 anni si è tolto la vita impiccandosi sul terrazzo della propria abitazione, in via Galileo. A notare il corpo senza vita, attorno alle 6 di oggi, 13 maggio, è stato un vicino che ha subito chiamato il 112. Per i rilievi del caso, oltre ai carabinieri, sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del Suem che hanno certificato il decesso dell’uomo. Il 48enne, che viveva con la madre, non ha lasciato messaggi per giustificare l’estremo gesto.