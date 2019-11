Valdagno: va a lavoro in bici sotto la pioggia, investito e ucciso da un'auto

VALDAGNO (VICENZA) - Un uomo di 33 anni è morto investito da un'auto mentre andava in bicicletta al lavoro, sotto la pioggia. L'incidente è avvenuto questa mattina, amrtedì 5 novembre, alle 6.30 lungo via Gasdotto a Valdagno. L'uomo in bicicletta è stato tamponato da un'auto alla cui guida c'era un 60enne, inutili i soccorsi dei sanitari del 118. Sul posto carabinieri e polizia locale.

Ultimo aggiornamento: 11:12

