Valanga in Norvegia, cinque turisti di Vicenza coinvolti: un morto e due feriti di cui uno grave

Un gruppo di cinque italiani è rimasto coinvolto in una delle quattro valanghe che si sono abbattute oggi nel nord della Norvegia. Lo riporta il sito Aftenposten citando la polizia: uno di loro è morto, mentre altri due sono rimasti feriti, uno gravemente mentre gli altri sono illesi. Il gruppo si trovava sul picco Kavringtinden, una montagna di quasi 1.300 metri di altezza, meta degli escursionisti. Oggi, nella regione - riferiscono i media - si sono registrate valanghe anche in altre tre zone del Nord-Troms, con un bilancio complessivo di quattro morti.

Come si apprende dalla Farnesina, i 5 italiani provengono dal Vicentino e fanno parte di un gruppo più numeroso di 8 italiani. Tre di loro non hanno partecipato all'escursione, stanno bene e sono in hotel. Alcuni di avevano gli zaini con airbag che hanno consentito di rimanere in superficie nel momento in cui sono stati travolti, mentre altri hanno sbattuto contro alberi riportando contusioni di diversa gravità. Un ferito sarebbe in condizioni definite critiche ma comunque apparentemente cosciente all'ospedale di Tromso

Allerta rossa

Nella località di Reinoya, una piccola isola nel Nord-Troms di circa 300 abitanti, una valanga ha investito una fattoria, trascinandola in mare. In acqua sono stati trovati morti un uomo e una donna, oltre a un centinaio di capi di bestiame. Il comune ha evacuato gli altri residenti. A Storlett, nel comune di Nordreisa, una valanga ha coinvolto un altro gruppo di turisti stranieri. Una persona è stata ritrovata senza vita. Una quarta valanga non ha provocato vittime. La polizia ha sconsigliato a chiunque di muoversi sulle montagne della zona, per le pessime condizioni meteorologiche. Sia per oggi che per domani è stata emessa un'allerta rossa in diverse località.