Valanga sul Gran Sasso Trovato morto l'escursionista disperso

È stato trovato morto l'escursionista travolto nel pomeriggio da una valanga sul Gran Sasso aquilano, nella zona di Pizzo Cefalone: a confermarlo è il Cnsas. L'uomo, che secondo i soccorritori dovrebbe essere di nazionalità polacca, si trovava nella zona insieme ad un amico, scampato alla slavina per un caso fortuito e che ha dato subito l'allarme.

Il superstite era visibile dal piazzale di Fonte Cerreto e i soccorritori, che si sono messi in contatto con lui per telefono, lo hanno subito invitato a non muoversi per fungere da riferimento visivo, come spiegato dal maresciallo del Sagf Paolo Passalacqua. All'arrivo dei soccorsi, pare che l'escursionista sepolto sotto la neve fosse ancora vivo ma il fatto che fosse sprovvisto dell'Apparecchio di ricerca in valanga (Arva), come riferito dal Soccorso alpino della Guardia di finanza, ha reso difficile la sua individuazione precisa. L'unica speranza erano i due cani antivalanga. Era sprovvisto di Arva anche il suo compagno di gita, Peter Dubrovski, rimasto fuori dal fronte nevoso per puro miracolo e salvato dai soccorritori del Soccorso alpino della Guardia di finanza e del Corpo nazionale soccorso alpino.Sul posto sono arrivate anche le due unità cinofile e assieme alle squadre a terra si stanno svolgendo sondaggi a partire dal punto dove è stata trovata una borraccia, che il superstite è certo sia di proprietà del suo compagno. Al momento, comunque, non ci sono riscontri. A complicare il quadro, il fatto che si sia trattato di una valanga molto allungata, e anche se il canale è stato tutto illuminato dalle lampade frontali, risalire dal punto più basso per una ricerca capillare è estenuante per uomini e animali, che si sono già sobbarcati un'ora abbondante di cammino per arrivare in quota. Il superstite è stato trovato in buone condizioni fisiche, anche se in stato di shock, e si sta attualmente lavorando per riportarlo in una zona sicura.