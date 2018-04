Cade nel vuoto con il parapendio: uomo di 58 anni muore sul colpo

di Luca Pozza

VAL LIONA -, poco dopo le 15, nel comune di Val Liona, nella frazione di San Germano dei Berici, nell'area dei colli berici, in località Strada Vecchia. Un, 58 anni, residente aa, è deceduto per i traumi riportati in una tremenda, avvenuta da un'altezza di diverse decine di metri, mentre era in volo con il suoSecondo le prime informazioni la vittima, che si trovava assieme ad altri appassionati, che a loro volta si trovavano a volare, era decollato, attorno alle 14:30, da, sempre nello stesso comune della Val Liona, l'uomo. La causa dell'incidente potrebbe essere stata una svista, visto che non avrebbe agganciato i cosciali dell'imbracatura o gli stessi potrebbero essersi sfilati, anche se questa ipotesi appare poco probabile. Secondo alcune dichiarazioni il 58enne avrebbe tentat, ma nessuna pianta ha attutito la sua caduta.Immediato l'allarme lanciato dai suoi compagni, ma all'arrivo sul posto dei soccorsi, per lui non c'era più niente da fare: non è escluso che il decesso possa essere avvenuto sul colpo. Sul posto si trovano ora i carabinieri per i rilievi e per ricostruire l'esatta dinamica del: la zona in cui è avvenuta la tragedia è stato transennato per tenere lontano i curiosi.