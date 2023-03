Sputnik, ucciso uno degli scienziati del vaccino: «Strangolato in casa». Mistero a Mosca

Giallo a Mosca dove Andrey Botikov, 47 anni, uno degli scienziati che aveva contribuito a creare il vaccino anti Covid Sputnik, è stato trovato morto in casa, nella zona nord-ovest della capitale russa. Secondo quanto riportato dalla Tass, Botikov sarebbe stato strangolato in casa con una cinta: per l'omicidio è stato fermato un ragazzo di 29 anni, accusato del delitto.

Scienziato ucciso, giallo a Mosca

Botikov lavorava per il Centro nazionale di ricerca di epidemiologia e microbiologia Gamaleya di Mosca. Secondo gli investigatori il fatto sarebbe successo a seguito di una discussione avvenuta per una lite domestica: secondo quanto riportato da Meduza, Botikov sarebbe il proprietario dell'appartamento in cui viveva il 29enne sospettato dell'omicidio. Per il suo lavoro nello sviluppo del vaccino Sputnik, lo scienziato era stato insignito di una medaglia al merito.