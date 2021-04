Vaccino Pfizer efficace anche dopo sei mesi. Uno studio ne indica i motivi

Sei mesi dopo Pfizer non perde l'efficacia. I risultati provengono dalla fase tre dei test clinici condotti sul farmaco dall'azienda statunitense che lo produce. In particolare, il vaccino rimane efficace contro il virus in più del 91% dei casi e protegge anche dalla variante sudafricana (B.1.351). Lo studio è stato condotto su oltre 46mila volontari e ha dato come risultato 927 casi di Covid. «Di questi, 850 erano le gruppo placebo e 77 in quello che ha fatto il vaccino, confermata così l'efficacia del 91.3%», riporta la casa farmaceutica.

Perché Pfizer è così efficace

Gli studi hanno dimostrato che le persone vaccinate con Pfizer producono un alto livello di anticorpi e, dopo alcune settimane, l'organismo è in grado di generare cellule immuni, note anche come cellule B, che continuano a produrre nuovi anticorpi. Questo è il motivo per cui la protezione è efficace nel tempo. «È efficace al 100% contro i casi gravi di malattia come indicato dal CDC (ndr, agenzia federale degli Stati Uniti) – sottolinea Pfizer in una nota – e al 95,3% contro il Covid come indicato dalla FDA».

Il segreto del vaccino è nella tipologia

Il segreto del perché il farmaco statunitense garantisce una protezione così alta contro il Covid potrebbe essere nella tipologia dei vaccini: a mRNA. «Sembra che Pfizer provochi la produzione di altri livelli di anticorpi, e anche persistenti – commenta il Dr. Scott Hensley, immunolgo dell'Università della Pennsylvania, alla CNN –. La combinazione di avere un alto livello di anticorpi e un livello di protezione persistente è la ricetta per una lunga protezione». Hensley poi aggiunge: «Non sarei sorpreso se bastasse prendere Pfizer solo una volta nella vita».

Pfizer efficace anche per i giovani

La Pfizer-BioNTech ha anche condotto dei test su volontari tra 12 e 15 anni. E i risultati hanno mostrato un'efficacia del 100% su questa fascia d'età. «Questi dati confermano l'efficacia e la sicurezza del nostro vaccino», ha commentato Albert Bourla, presidente della Pfizer. Anche il Dr. Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infections Diseases (Niaid) concorda nell'efficacia del vaccino Pfizer e ipotizza che la protezione possa durare anche più di 6 mesi. «Potrebbe durare anche di più – ha detto Fauci alla CNN –. Il tempo ce lo dirà».

Ultimo aggiornamento: 12:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA