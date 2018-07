Vaccino Hpv per i ragazzi: «Protegge dal cancro». Ecco cos'è il papilloma virus

di Domenico Zurlo

Il Papilloma Virus Umano è un genere di virus appartenente alla famiglia dei Papillomaviridae patogeno solo per l'essere umano: le infezioni da HPV sono estremamente diffuse nella popolazione e sono trasmesse prevalentemente per via sessuale. Solitamente l'infezione non causa nessuna alterazione e si risolve da sola, ma se si prolunga nel tempo allora possono insorgere malattie della cute e delle mucose, come la lesione mucosa a livello del collo dell'utero. La maggior parte di queste lesioni cervicali guarisce spontaneamente, ma alcune, se non trattate, progrediscono lentamente verso forme tumorali.

