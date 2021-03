Vaccino, infermiera lo rifiuta e prende il virus: 10 contagiati nel reparto. Toti: Liguria valuta legge per obbligo ai sanitari

Cresce la tensione sui vaccini. La Regione Liguria valuta di introdurre per legge l'obbligatorietà del vaccino anti Covid per il personale sanitario. Lo annuncia il presidente della Regione Giovanni Toti dopo il caso del cluster scoppiato all'ospedale San Martino di Genova dove operava un'infermiera che ha rifiutato il vaccino ed è stata trovata positiva. «Ho dato mandato ai miei uffici di valutare la possibilità di intervenire con una legge regionale per obbligare questa categoria a vaccinarsi - ha detto Toti - chi fa questo lavoro e rifiuta di proteggere se stesso con il vaccino non protegge i pazienti di cui dovrebbe prendersi cura. E questo è inaccettabile».

APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA Covid, sono 616 i nuovi contagi nelle Marche. Ecco i casi per... GENOVA Rave party, in 250 ballano tutta la notte. I residenti chiamano la...

La direzione dell'ospedale policlinico San Martino di Genova ieri aveva confermato l'individuazione di un cluster derivante da variante inglese al 1° piano del Padiglione Maragliano. Infatti era risultata positiva anche un'infermiera che non aveva accettato di sottoporsi alla vaccinazione. Le strutture complesse di Igiene diretta dal prof. Icardi e di Malattie Infettive diretta dal prof. Bassetti hanno attivato di concerto con la direzione sanitaria le procedure previste dal protocollo. A ieri i positivi erano 10.

© RIPRODUZIONE RISERVATA