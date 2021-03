Vaccino Covid, oltre 330mila dosi Moderna in arrivo: già partita la distribuzione alle Regioni

Vaccino Covid, tra oggi e domani in arrivo in Italia 333.600 dosi prodotte da Moderna. Una buona notizia per la campagna vaccinale non tanto per il numero di dosi, ma per le caratteristiche del vaccino, particolarmente adatto ai più anziani e ai più fragili.

Nell'hub del Ministero della Difesa a Pratica di Mare è previsto, tra oggi e domani, l'arrivo di 333.600 dosi Moderna. Alcune di queste sono già partite in serata, dirette verso regioni come Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise e Puglia. Tutte le altre dosi saranno distribuite entro lunedì.

