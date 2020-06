Vaccino Covid-19, Speranza: «Sarà gratuito, prima ad anziani e operatori sanitari»

L'Italia sarà in pole position per la distribuzione del vaccino contro il coronavirus una volta che sarà approvato. Il ministro della salute Speranza si è detto positivo a riguardo, parlando anche di dati incoraggianti riguardo la diffusione del virus, pur ribadendo che la guardia deve restare alta visto che è ancora in circolazione.

In un'intervista al Corriere.it ha parlato di una possibile seconda ondata in autunno, poi sul rifare o meno tutto quello che è stato fatto ha aggiunto: «Non lo so sinceramente. Ci sarà modo di ragionare su tutto e lo farò con la massima serietà. Quel che è certo è che ho sempre agito avendo a cuore la salute e la vita delle persone». Sul vaccino poi ha chiarito che verrà pagato dallo Stato e che sarà gratis a partire dalle persone considerate più a rischio: anziani e operatori sanitari.

«Stiamo parlando del vaccino più avanti di tutti la cui sperimentazione sull’uomo è partita ad aprile. Un pezzo significativo del processo produttivo si realizzerà da noi, grazie a due importanti realtà di Pomezia e Anagni», ha poi chiarito.

