Vaccino Covid Astrazeneca, l'autospia esclude il collegamento tra la morte del carabiniere e la dose del lotto Abv 285

Al maresciallo dei carabinieri Giuseppe Maniscalco, 54 anni, morto a metà febbraio, 48 ore dopo la vaccinazione anti covid, è stata somministrata una dose AstraZeneca del lotto Abv 2856. Lo conferma la Procura di Trapani.

Ci vorranno però 60 giorni per conoscere l'esito degli esami istologici effettuati sul cadavere. Dall'autopsia, come già confermato ieri dal procuratore aggiunto Maurizio Agnello, non sono emerse correlazioni tra la vaccinazione ed il decesso. Nel Trapanese c'è molta apprensione, perché con lo stesso lotto sono stati vaccinati, tra gli altri, numerosi insegnanti e militari del 37ø Stormo di Birgi.

