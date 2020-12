Vaccino anti Covid, Arcuri: «28 milioni di dosi a marzo. Entro l'estate ci sarà per tutti gli italiani»

Vaccino anti Covid, quando arriverà per l'intera popolazione? Il commissario straordinario all'emergenza coronavirus Domenico Arcuri, in audizione davanti alle commissioni Trasporti e Affari sociali della Camera. «Alla struttura commissariale - ha spiegato - spetta gestire l'intera organizzazione, distribuzione dei vaccini. E ringrazio le Regioni e le Province così come le Forze Armate che con noi stanno collaborando da settimane», ha detto Arcuri, che ha assicurato che «a cavallo dell'estate potremo vaccinare l'intera popolazione»​. «Entro marzo avremo 28 milioni di dosi»​, ha detto Arcuri.

