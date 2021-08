Vaccini senza prenotazione dopo Ferragosto per fascia 12-18 anni. Figliuolo: «Così ripartono sport e scuole»

Vaccini senza prenotazioni dopo Ferragosto. A partire dal 16 agosto tutti i ragazzi tra i 12 e i 18 anni potranno vaccinarsi senza dover prenotare. È quanto scrive il Commissario per l'Emergenza Francesco Figliuolo in una lettera indirizzata alle Regioni con la quale chiede di «predisporre corsie preferenziali per l'ammissione alle somministrazioni dei cittadini» in questa fascia d'età, «anche senza preventiva prenotazione». Al momento per gli under 18 è autorizzata la somministrazione solo di Pfizer o Moderna.

APPROFONDIMENTI COVID19 Locatelli (Cts): «In autunno vaccino per i bambini» LA RIPARTENZA Altro che Covid e Green pass, è un agosto da tutto esaurito... NO COVID Ferie forzate e sospensioni, attivati 43 procedimenti per i sanitari...

«Per dare ulteriore impulso alla vaccinazione dei più giovani, ovvero della popolazione nella fascia di età 12-18 anni, in previsione della riapertura delle scuole e anche dell'avvio della prossima stagione sportiva», dal prossimo 16 agosto si predispongano corsie preferenziali per «l'ammissione alle somministrazioni» dei vaccini anti-covid dei giovani «anche senza preventiva prenotazione». È quanto scrive il commissario straordinario all'emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, nella lettera inviata alle Regioni e alle Province Autonome sulla vaccinazione dei giovani nella fascia 12-18 anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA